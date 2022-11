VIRAL VIDEO:సో క్యూట్.. బేబీ మమ్మ అనే పిలుపు, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

అప్పుడే మాటలు వస్తోన్న పిల్లలు మమ్మ అని పిలిస్తే చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తోంది. అవును చూడటానికి కూడా ముచ్చట వేస్తోంది. అలాంటి వీడియో ఒకటి ట్రోల్ అవుతుంది. ఓ పసి గుడ్డు మమ్మ అనే పిలుపు చాలా క్యూట్‌గా ఉంది. అయితే నిద్రలోనే అలా పిలువడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. మీరు కూడా ఆ క్యూట్ వీడియోను ఓ సారి చూసేయండి.

సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కొన్ని వీడియోలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి. అవీ మన మూడ్ మార్చేస్తుంటాయి కూడా. ఆ వీడియో చూస్తే మీరు సర్ ప్రైజ్ అవుతారు. వీడియోను గుల్జార్ అనే వ్యక్తి పోస్ట్ చేశారు. వీడియో మాత్రం ఇంటర్నెట్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంటుంది. వీడియో ఓపెన్ చేయగానే మమ్మ అని పిలుపు వస్తోంది.

ఆ వీడియో నెటిజన్లు తెగ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ బేబీ ఎక్ర్ ప్రెషన్ చాలా బాగుందని అంతా అంటున్నారు. వీడియోకు మమ్మ అని క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఇప్పటికే వీడియోకు 13 వేల 100 వ్యూస్ వచ్చాయి. కామెంట్ సెక్షన్ అయితే నిండిపోతుంది. ఆ వీడియోను చూస్తూనే ఉన్నాను అని ఒకరు రారాశారు. వీడియో బాగుందని మరొకరు రాశారు. సో క్యూట్ అని మరొ యూజర్ అన్నారు. వీడియో హృదయాలను గెలుచుకుందని మరొకరు రాశారు.

English summary

viral video opens with toddler saying the word mumma while sleeping. adorable kid keeps repeating the word few times and has made us go aww.