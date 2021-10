India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. అంతేగాక, భారత కరోనా సర్టిఫికేట్ విషయంలో శుభవార్త కూడా అందింది. వాతావరణ మార్పులు, కరోనా మహమ్మారి తదితర సమస్యలపైనా పరస్పర సమన్వయంతో పోరాడాలని భారత్‌, యూకే నిర్ణయించాయి. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సోమవారం బ్రిటన్‌ ప్రధాని బోరిస్‌ జాన్సన్‌తో సంభాషించారు. ఈ విషయాన్ని మోడీ ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు.

'బోరిస్ జాన్సన్‌తో మాట్లాడటం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా భారత్‌- యూకే ఎజెండా 2030 పురోగతిని సమీక్షించాం. దీంతోపాటు గ్లాస్గోలో సీఓపీ-26 సమావేశం నేపథ్యంలో వాతావరణ మార్పుల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాం. అఫ్గాన్‌ సహా ఇతర ప్రాంతీయ సమస్యలపై చర్చించాం' అని ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానించారు.

క్వారంటైన్‌ నిబంధనలు, వ్యాక్సిన్‌ ధ్రువపత్రాల గుర్తింపు విషయంలో ఇటీవల బ్రిటన్‌, భారత్‌ మధ్య వివాదం చెలరేగడం, చివరకు బ్రిటన్‌ దిగిరావడం తెలిసిందే. ఈ పరిణామాల మధ్య ఇరు దేశాల ప్రధానులు మాట్లాడుకోవడం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. భారత్‌ టీకా ధ్రువీకరణ పత్రాలను బ్రిటన్‌ గుర్తించడం స్వాగతించదగిన పరిణామమని ఇద్దరు నేతలూ అంగీకరించడం గమనార్హం.

కాగా, కొవిషీల్డ్‌ రెండు డోసులు తీసుకున్నప్పటికీ.. తమ దేశానికి వచ్చే భారతీయులు 10 రోజులు క్వారంటైన్‌లో ఉండాల్సిందేనంటూ బ్రిటన్‌ ఇటీవల నిబంధనలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రతిగా భారత్‌ కూడా ఇక్కడికొచ్చే బ్రిటన్‌ పౌరులకూ క్వారంటైన్‌ను తప్పనిసరి చేసింది. ఈ క్రమంలో బ్రిటన్‌ వెనక్కి తగ్గి.. కొవిషీల్డ్‌ రెండు డోసులు వేసుకొని వచ్చే భారతీయులకు క్వారంటైన్‌ నుంచి మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించింది. సోమవారం నుంచే ఈ మార్గదర్శకాలు అమల్లోకి వస్తాయని భారత్‌లో బ్రిటిష్‌ హైకమిషనర్‌ అలెక్స్ ఎల్లిస్ వెల్లడించారు.

Was a pleasure to speak to Prime Minister @BorisJohnson. We reviewed progress on the India-UK Agenda 2030, exchanged views on climate action in the context of the forthcoming COP-26 in Glasgow, and shared our assessments on regional issues including Afghanistan.