పశ్చిమ బెంగాల్ ఉప ఎన్నికలు : మమతా బెనర్జీ నామినేషన్ పై బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రియాంక టిబ్రేవాల్ అభ్యంతరం

Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. పశ్చిమబెంగాల్లో ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్ భాబానీ పూర్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికలకు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నామినేషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) అభ్యర్థి ప్రియాంక టిబ్రేవాల్ మంగళవారం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టిఎంసి) చీఫ్ మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన నామినేషన్‌పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మమతా బెనర్జీ తనపై పెండింగ్‌లో ఉన్న క్రిమినల్ కేసులను అఫిడవిట్ లో వెల్లడించలేదని బిజెపి అభ్యర్థి టిబ్రెవాల్ ఆరోపించారు.

English summary

Bharatiya Janata Party (BJP) candidate Priyanka Tibrewal on Tuesday strongly objected to the nomination filed by Trinamool Congress (TMC) chief and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. BJP candidate Tibrewal alleged that Mamata Banerjee did not disclose the criminal cases pending against her in the affidavit.