మమతా బెనర్జీ..ఇక ఎమ్మెల్సీ: కొత్తగా శాసన మండలి ఏర్పాటు ప్రక్రియ షురూ: ఆరునెలల్లోగా

కోల్‌కత: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాలు మరోసారి రసవత్తరంగా మారబోతోన్నాయి. మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమిని చవి చూసిన ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ.. ఇక శాసన మండలి సభ్యురాలు కాబోతోన్నారు. దీనికి అవసరమైన ప్రక్రియను ఆరంభించారు. శాసన మండలి ద్వారా చట్టసభల్లో అడుగు పెట్టడానికి బాటలు వేసుకున్నారామె. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున కొత్త ముఖాలను బరిలో దింపినందున.. టికెట్ లభించని పార్టీ సీనియర్ నేతలకూ ఎమ్మెల్సీ అవకాశాన్ని కల్పించనున్నారు. ఆరు నెలల్లోగా మమతా బెనర్జీ చట్టసభలో అడుగు పెట్టాల్సి ఉన్నందున.. ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

The West Bengal cabinet on Monday approved one of Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee's election promises of creating the Legislative Council in the state to accommodate senior leaders who were excluded from the party candidates list.