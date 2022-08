పశ్చిమబెంగాల్ సీఎం మమతాబెనర్జీ ఢిల్లీపర్యటన..ఈడీ విచారణల వేళ.. ప్రధాని మోదీతో భేటీ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ శుక్రవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఆమె రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్మును కూడా కలవనున్నట్లు గా సమాచారం. నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ఢిల్లీకి వచ్చిన మమతాబెనర్జీ ప్రధాని మోడీని కలవనుండడం దేశ రాజకీయాలలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

West Bengal CM Mamata Banerjee is scheduled to meet PM Narendra Modi to discuss the multiple issues along with MGNREGA and GST dues for her state. political interest on mamata banerjee's meet with modi at the time of ED probe.