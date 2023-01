Kings: రాజుల ఫ్యామిలీ, రాయల్ గా లగ్జరీ లైఫ్, రూమ్ నెంబర్ 427లో మిస్టర్ 420, సీసీటీవీల్లో ?!

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: విదేశాలకు చెందిన రాజుల కుటుంబానికి తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, మేము కలిసి వ్యాపారాం చేస్తున్నామని, వ్యాపారం పని మీద నేను భారత్ వచ్చానని ఓ వ్యక్తి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సిబ్బందికి చెప్పాడు. యూఏఇ రాజకుటుంబానికి, నాకు దగ్గరి సంబంధాలు ఉన్నాయని కొన్ని పత్రాలను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సిబ్బందికి ఇచ్చాడు. కొన్ని నెలల పాటు ఆ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో బస చేసిన ఓ వ్యక్తి రూ. 23 లక్షల బిల్లు కట్టకుండా హోటల్ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడు. మనోడు స్టార్ హోటల్ లో నుంచి పోతాపోతా వెండి వస్తువులు, ముత్యాలతో తయారు చేసిన వెండి ప్లేట్లు ఎత్తుకుపోయాడు. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సిబ్బంది ఆ కేటుగాడి మీద దొంగతనం కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

What did they do in a five star hotel saying that they are the family of the UAE royals, four months of royal life in Delhi.