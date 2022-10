ఆ పని చెయ్యాలనుకునేవారికి వాట్సాప్ షాక్.. యూజర్ల ప్రైవసీ కోసం సరికొత్త ఫీచర్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ పెరుగుతున్న సైబర్ దాడులు, హ్యాకింగ్ ల నేపద్యంలో యూజర్ల ప్రైవసీని మెరుగుపరచడం కోసం కొత్త ప్రైవసీ ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తాజాగా మరో కొత్త ప్రైవసీ ఫీచర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్ బ్లాకింగ్ ఫీచర్ ను యూజర్లకు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

English summary

WhatsApp has made available a new feature of screen shot blocking for the privacy of users in WhatsApp as a continuation of the View Once feature.