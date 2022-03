bi0:డిప్యూటీ సీఎంలు కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య, బ్రిజేశ్ పాఠక్ నేపథ్యం.. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి..

India

oi-Shashidhar S

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ వరసగా రెండోసారి కొలువుదీరింది. 52 మంది మంత్రులు పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. అయితే కీలక యూపీలో.. ఇద్దరికీ డిప్యూటీ సీఎం పదవీ వరించింది. వారిలో ఒకరు కేశ్ ప్రసాద్ మౌర్య.. ఆయన ఇదివరకు కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవీ చేపట్టారు. బ్రిజేష్ పాఠక్‌కు ఈ సారి ప్రమోషన్ లభించింది. ఇంతకీ వారి నేపథ్యం ఏంటో తెలుసుకుందాం.. పదండి.

Keshav Prasad Maurya is member of the BJP who serves as the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. He is also an MP from the Phulpur parliamentary constituency of Prayagraj.