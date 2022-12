India

oi-Chekkilla Srinivas

భారత్, చైనా మధ్య సరిహద్దు వివాదాలు ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సరిహద్దు వివాదాలు ఒక్కోసారి ఇరు దేశాల సైనికులు ఘర్షణకు దారితీస్తున్నాయి. 2020లో తూర్పు లద్దాఖ్‌లో గల్వాన్ లోయలో భారత్, చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది భారత సైనికులు అసువులు భాసారు. చైనా సైనికులు కూడా మరణించారు. కానీ ఆ దేశం ఎంత మంది చనిపోయారో తెలపలేదు.

English summary

A clash broke out between Indian and Chinese soldiers in the Tawang sector of Arunachal Pradesh on December 9. Why did this clash happen?