magician: భార్యకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని మాంత్రికుడి దగ్గరకు వెళ్లాడు, ఆంటీని వదిలేసి వాడు ఏం చేశాడు ?

చెన్నై/కన్యాకుమారి: ఐటీ రంగంలో దూసుకుపోతున్న భారతదేశంలో ఇంకా మూడనమ్మకాలు, క్షుద్రపూజలు, నరబలి, చేతబడి లాంటి వాటి మీద చాలా మంది ప్రజలు నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. అనారోగ్యంగా ఉన్న భార్యకు ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించకుండా ఆమెను భర్త మంత్రగాడి దగ్గరకు పిలుచుకుని వెళ్లాడు. మంత్రగాడు మీ ఇంటిలో పూజలు చెయ్యాలని, పూజలు చేస్తే దోషాలు పోతాయని దంపతులను నమ్మించాడు. దంపుతుల ఇంటికి మంత్రగాడు వెళ్లి పూజలు చేశాడు. కొంత కాలానికే భార్య ఆరోగ్యం కుదటపడింది. అప్పటి నుంచి మంత్రగాడు వాళ్ల ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్నాడు. దంపతులకు ఓ కూతురు ఉంది. అక్కడే అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

