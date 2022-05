Wife: భర్త లిక్కర్ ప్రియుడు, బెడ్ రూమ్ లో భార్య ?, రగిలిపోయి ఏం చేశాడంటే ?, కూతురి మీద దాడి చేసి !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ఆదర్శ్ నగర్: మద్యం తాగడానికి బానిస అయిన భర్త ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి రాత్రి ఎప్పుడో ఇంటికి వెలుతున్నాడు. రాత్రి మద్యం మత్తులో అనుకోకుండా భర్త ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లోని ఒక రూమ్ లో కూతురు నిద్రపోతోంది. ఆ సమయంలో పక్కరూమ్ లో అతని భార్య మొబైల్ ఫోన్ లో వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతోంది. నువ్వు ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నావు అంటూ భర్త అతని భార్యను ప్రశ్నించాడు. నేను ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడితే నీకు ఎందుకు అంటూ భార్య అడ్డదిడ్డంగా సమాధానం చెప్పిందని తెలిసింది. ఆ సమయంలో మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో సహనం కోల్పోయిన భర్త కత్తి తీసుకుని భార్యను లెక్కలేనన్నిసార్లు పొడిచేశాడు. తల్లి కేకలు వెయ్యడంతో పక్కరూమ్ లో నిద్రపోతున్న కూతురు వెళ్లి తల్లిని కాపాడటానికి ప్రయత్నించింది. ఆ సమయంలో కిరాతకుడు అతని కూతురి మీద దాడి చేశాడు.

Sketch: టేస్ట్ మార్చిన భార్య, మ్యాటర్ లీక్, లిక్కర్ పార్టీలో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన భార్య !

English summary

Wife: A man was arrested for stabbing his wife multiple times out of rage when he saw her talking on the phone with someone in the Adarsh Nagar area of Delhi.