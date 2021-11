Wife kidney for sale: అప్పులు తీర్చడానికి రూ. లక్షలకు భార్య కిడ్నీ డీల్ మాట్లాడిన భర్త, క్లైమాక్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం: హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో కాపురం చేశాడు. దంపతులకు పిల్లలు ఉన్నారు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త మద్యం సేవిస్తూ వ్యసనాలకు బానిస అయ్యాడు. ఇదే సమయంలో భర్తకు రూ. లక్షలు లక్షలు అప్పులు పేరుకుపోయాయి. అప్పులు తీర్చడానికి భర్త అనేక మార్గాలు అన్వేషించాడు. ఎక్కడా అప్పు పుట్టకపోవడంతో భర్తకు ఓ ఐడియా వచ్చింది. భార్య కిడ్నీ అమ్మేసి అప్పులు మొత్తం తీర్చేయాలని స్కెచ్ వేశాడు. భార్యకు మాయమాటలు చెప్పిన భర్త ఆమె కిడ్నీ అమ్మేయడానికి ప్లాన్ వేశాడు. కిడ్నీ విక్రయించడానికి అమాయకురాలైన భార్య కూడా అంగీకరించింది. భార్య కిడ్నీ విక్రయించడానికి ఆమె భర్త మీడియేటర్లతో డీల్ మాట్లాడాడు. కిడ్నీ అమ్మడానికి ముందుగానే వైద్యులు ఆమెకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అయితే చివరికి నిమిషంలో తాను కిడ్నీ అమ్మడానికి అంగీకరించనని, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో నాకు తెలీదని భార్య ఎదురు తిరగింది అప్పటికే డీల్ మాట్లాడుకున్న భర్తకు ఎక్కడో కాలిపోవడం, తరువాత అతను చేసిన పనికి అక్కడ అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Wife kidney for sale: A man in Thiruvanthapuram was arrested for allegedly attacking his wife, after she backed out of donating her kidney to help him settle his debts.