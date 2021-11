Wife: లవ్ మ్యారేజ్, భార్య మీద 24 గంటలు అనుమానం, అర్దరాత్రి ఆసుపత్రిలో నిఘా, కోపంతో కూతుర్ని !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. చాలాకాలం సంతోషంగా తిరిగిన ప్రేమికులు తరువాత వివాహం చేసుకుని ప్రత్యేకంగా కాపురం పెట్టారు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత భార్య నర్సుగా ఉధ్యోగం చేస్తున్నది. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భార్య కొన్ని రోజులు డే షిఫ్ట్, కొన్ని రోజులు నైట్ షిఫ్ట్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. రాత్రిపూట ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెలుతున్న భార్య మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. ఇంట్లో పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేస్తున్న భర్త ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆసుపత్రి దగ్గరకు వెళ్లి ఆమె అక్కడ ఉందా ? లేదా ? అంటూ చెక్ చేశాడు. రానురాను భార్య ప్రవర్తన మీద అనుమానం ఎక్కువ కావడంతో ఆమెను పట్టుకుని చితకబాదేశాడు.

భర్తను వదిలేసిన భార్య ఆమె ఇద్దరు పిల్లలను పిలుచుకుని వెళ్లి అద్దె ఇల్లు తీసుకుని ఉద్యోగం చేస్తూ పిల్లలను పోషించుకుంటున్నది. రాత్రి భార్య ఉద్యోగానికి వెళ్లిన తరువాత ఆమె ఇంటి దగ్గరకు భర్త వెళ్లాడు. తరువాత ఇంట్లోకి వెళ్లి పిల్లలను మాట్లాడాడు. నేను ఇప్పుడు మీతో కలిసి లేనుకదా, రాత్రిపూట ఎవరెవరు ఇంటికి వస్తున్నారు ?, ఎంతసేపు మీ అమ్మతో ఉంటున్నారు ?, రాత్రిపూట ఇక్కడే ఉంటున్నారా ? అంటూ అతని పెద్ద కూతురికి అనేక ప్రశ్నలు వేశాడు. కూతురు అడిగిన ప్రశ్నలకు సక్రమంగా సమాధానం చెప్పడం లేదని రగిలిపోయిన తండ్రి కూతురిని కత్తితో పొడిచి దారుణంగా చంపేయడం కలకలం రేపింది. భార్య మీద అనుమానంతో కన్నతండ్రి చేతిలో కూతురు హత్యకు గురి కావడం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A man killed his daughter by slitting her throat at Villivakkam after she failed to answer questions posed by him about her mother.