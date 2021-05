Wife secrets: భార్య మీద పగ, బావమరిదికి బెడ్ రూమ్స్ సీక్రెట్స్ షేర్, పండుగ చేస్తో, భార్య షాక్!

National

భోపాల్/చెన్నై: నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అబ్బాయికి, అమ్మాయికి గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరిగింది. వివాహం జరిగిన ఏడాది తరువాత భర్త అతని నిజస్వరూపం చూపించడం మొదలుపెట్టాడు. జల్సాలకు డబ్బులు కావాలని, పుట్టింటి నుంచి అదనపు కట్నం తీసుకురావాలని భార్యను టార్చర్ పెట్టాడు.పెద్దలు పంచాయితీలు, రాజీలు విఫలం అయ్యాయి. భార్య జెండా ఎత్తేసి పుట్టింటిలో ఉంది. భార్యతో కాపురం చేసే సమయంలో రెండు సంవత్సరాలు బెడ్ రూమ్ లో రాసలీలల వీడియోలు, ఆమె బాత్ రూమ్ లో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో తీసిన వీడియోలు రికార్డు చేసిన భర్త వాటిని అతని బావమరిదికి పంపించి పండుగ చేసుకోండి రా అంటూ మెసేజ్ పెట్టాడు. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ అక్క నగ్న వీడియోలు, ఫోటోలు మా ఫ్రెండ్స్ కు పంపిస్తానని, వాళ్ల కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని భర్త అతని బావమరిదికి చెప్పడం కలకలం రేపింది.

Wife: A city (Bhopal) resident has lodged a police complaint against her estranged husband, stating that he sent her obscene photos and videos to her brother and threatened to make them public, in order to coerce her into withdrawing the dowry case she has filed against him.