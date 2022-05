Wife: రెండో భార్య గర్బవతి, భర్తకు డౌట్, భార్య, కొడుకు హత్య, ఆంటీ జస్ట్ మిస్, 8 ఏళ్లు అజ్ఞాతంలో !

India

చెన్నై/నెల్లూరు: పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో విడాకులు తీసుకున్నాడు. భర్త చనిపోవడంతో ఓ మహిళ మహిళ ఆమె కొడుకుతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నది. కొంతకాలం ఇద్దరూ అక్రమ సంబందం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేశారు. మొదటి భర్త కారణంగా ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉండే కొడుకు ఉన్న మహిళను ఆమె ప్రియుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కొంతకాలం ఇద్దరూ కాపురం చేశారు. తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. తన రెండో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. అంతే ఇంట్లో గొడవలు జరిగాయి.

సహనం కోల్పోయిన భర్త అతని రెండో భార్యను, ఆమె మొదటి భర్త కొడుకును, అత్తను కత్తితో ఇష్టం వచ్చినట్లు పొడిచేశాడు. చికిత్స విఫలమై రెండో భార్య, ఆమె కొడుకు చనిపోయారు. అత్త ప్రాణాలతో భయటపడింది. రెండో భార్య, ఆమె కొడుకును చంపేసిన భర్త 8 ఏళ్ల నుంచి పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరిగాడు. అయితే టెక్నాలజీ సహాయంతో 8 ఏళ్ల తరువాత జంట హత్యల కేసులో కేటుగాడిని పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అరెస్టు చేశారు. మా అత్తను కూడా చంపేసి తానే లొంగిపోదాము అనుకుంటున్న సమయంలో మీరు పట్టుకున్నార్ సార్ అని అతను చెప్పడంతో పోలీసులు షాక్ అయ్యారు.

