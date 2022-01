Wife: రాత్రి దుప్పటి కప్పుకుని సీక్రేట్ గా భార్య ?, స్పాట్ లో నరికి చంపేసిన భర్త, ఒకే కంపెనీలో ఆమె !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తిరుప్పూర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త పనికి వెలుతున్నాడు, భార్య గార్మెంట్స్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. ఫ్యాక్టరీలో పని ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్న భార్య రాత్రి ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇంటికి రావడం మొదలు పెట్టింది. ఒకే చోట ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడితో తన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు తెలిసిపోయింది. ఇదే సమయంలో పగలు, రాత్రి అని తేడా లేకుండా భార్య ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఫోన్ లో వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్న విషయం భర్త గమనించాడు. ఈ విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. వేకువ జామున 2. 30 గంటల సమయంలో భార్య దుప్పటి కప్పుకుని లోపల సెల్ ఫోన్ లో వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్న విషయం గమనించిన భర్త రగిలిపోయాడు. అంతే కోపం తట్టుకోలేని భర్త కొడలి తీసుకుని అతని భార్యను బెడ్ మీద నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife secret: A 25-year-old woman was allegedly hacked to death by her 31-year-old husband in Tamil Nadu’s Tirupur on Thursday, reportedly after an argument broke out between them over her alleged extramarital relationship.