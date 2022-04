Wife: లవ్ మ్యారేజ్, భర్త ఇంట్లో ఉంటే భార్య ఇతరులతో ?, భార్యను చంపేసి బార్ లో ఫ్రెండ్స్ తో లిక్కర్ పార్టీ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కోయంబత్తూరు: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం యువకుడు ఊరు వదిలి సిటీకి వెళ్లాడు. అక్కడే జీవనం సాగిస్తున్న యువకుడికి ఓ యువతి పరిచయం అయ్యింది. కొన్ని సంత్సరాలు ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు తరువాత లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భర్త డ్రైవర్ కావడంతో అతను ఎక్కువగా బయటే ఉంటున్నాడు. భార్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. భర్త ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత కూడా భార్య పరాయి మగాళ్లతో ఎక్కువగా ఫోన్లలో మాట్లాడుతోంది. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను అనే విషయం కూడా మరిచిపోయి నా భార్య పరాయి మగాళ్లతో ఫోన్ లో హ్యాపీగా మాట్లాడుతోందని ఆమె భర్త రగిలిపోయాడు. తాను బయటకు వెళ్లిన తరువాత తన భార్య వేరే వ్యక్తులతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తోందని భర్తకు ఇంకా అనుమానం పెరిగిపోయింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. మద్యాహ్నం పీకలదాక మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. తరువాత ఇంట్లో ఉన్న భర్త అతని భార్యను చంపేశాడు. సాయంత్రం ఇంటి బయట తాళం వేసుకుని బార్ లోకి వెళ్లి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మద్యం సేవించాడు. మద్యం మత్తులో తన భార్యను చంపేసి ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసుకుని వచ్చానని భర్త నోరుజారాడు. భర్త అక్కడే మద్యం సేవిస్తున్న సమయంలో అతని స్నేహితుడు ఇంటికి దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా భార్య ఫ్యాన్ కు వేలాడుతూ శవమై కనిపించింది. భర్త స్నేహితులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. భార్యను చంపేసి బార్ లో పీకలదాక మద్యం సేవించి ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్తను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

Wife: The Coimbatore city police arrested an autorickshaw driver for murdering his wife. Police said Nagarjun, who was an alcoholic, suspected his wife’s character. He questioned her for speaking to others over the phone. He often fought with her and beat her over the issue.