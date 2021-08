Wife: భార్య టైమ్ కు టేస్టుగా చిల్లీ చికెన్ చెయ్యలేదని మొగుడు ఏం చేశాడంటే ?, వీడి మామూలోడు కాదు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న భర్తతో అతని భార్య సంతోషంగా కాపురం చేసింది. చక్కగా కాపురం చేసిన దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉంటున్న భార్య సంతోషంగా ఉంటున్నది. కొంతకాలం నుంచి దంపతుల మద్య చిన్నచిన్న గొడవలు జరుగుతున్నాయి. బయటకు వెలుతున్న భర్త నేను ఇంటికి వచ్చే సరికి టేస్టుగా చిల్లీ చికెన్ చేసి పెట్టాటని అతని భార్యకు చెప్పాడు. ఇంటి వచ్చిన భర్త ఇంట్లో చిల్లీ చికెన్ రెడీగా లేకపోవడంతో అతని భార్య మీద రగిలిపోయాడు. చిల్లీ చికెన్ చెయ్యలేదని భార్యను దారుణంగా చంపేసిన భర్త ఆమె శవాన్ని చెరువులో విసిరేశాడు. హత్యకు గురైన భార్య శవం చెరువులో తేలిపోవడంతో పోలీసులు విచారణ చెయ్యడంతో అసలు విసయం తెలుసుకుని షాక్ అయ్యారు.

English summary

Wife: woman was beaten to death in Bengaluru by her husband after she refused to chilli chicken for him.