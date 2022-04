ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుందా? పెరుగుతున్నకరోనా కేసులతో ఇండియాలో కొత్త ఆందోళన; బీ అలెర్ట్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు ఆందోళనకర రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 2,067 కొత్త కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే దేశంలో కొత్త కరోనా కేసుల సంఖ్య 65 శాతం పెరిగింది. కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 12,340గా ఉంది. గత 24 గంటల్లో నమోదైన మరణాల సంఖ్య 40కి చేరుకుంది. వీటిలో కేరళ జోడించిన 32 సవరించిన మరణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక తాజా లెక్కలు ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుందా అన్న టెన్షన్ కు కారణంగా మారాయి.

English summary

Will the Fourth Wave come? With the rising number of cases, a new concern has taken hold for India. The concern began with the registration of 2,067 cases in the last 24 hours. Tension mounted with a sudden increase in cases.