విండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఛైర్మన్ తులసి తంతి కన్నుమూత

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశపు విండ్ మ్యాన్‌గా గుర్తింపు పొందిన సుజ్లాన్ ఎనర్జీ వ్యవస్థాపకుడు తులసి తంతి(64) కన్నుమూశారు. శనివారం సాయంత్రం గుండెపోటుతో మరణించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అహ్మదాబాద్‌లో మీడియా సమావేశం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పుణెలోని తన కారులో ఛాతీ నొప్పి వచ్చినట్లు తెలిపారు. వెంటనే తనను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమని డ్రైవర్‌ను కోరారు. అయితే వైద్య సహాయం అందక ముందే తంతి మరణించారు.

తులసీ తంతికి భార్య గీత, కుమారుడు ప్రణవ్, కుమార్తె నిధి ఉన్నారు. 1958లో రాజ్‌కోట్‌లో జన్మించిన తంతి.. గుజరాత్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కామర్స్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. ఆయన 1995లో సుజ్లాన్ ఎనర్జీని స్థాపించారు. ఇప్పుడు దీని విలువ రూ. 8,535.9 కోట్లు.

భారతదేశంలో విండ్ ఎనర్జీ వ్యాపారానికి మార్గదర్శకులలో ఒకరు, క్లీన్ ఎనర్జీపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన నిపుణుడు తులసీ తంతి. ఆయన 1995లో గ్లోబల్ విండ్ ఎనర్జీ మార్కెట్ అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లచే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నప్పుడు పునరుత్పాదక ఇంధన పరిశ్రమలో అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు.

తంతి నాయకత్వంలో సుజ్లాన్ ఎనర్జీ 19.4 గిగావాట్ (GW) సంచిత స్థాపిత సామర్థ్యంతో, భారతదేశంలో 33 శాతం మార్కెట్ వాటాతో, 17 దేశాలలో ఉనికిని కలిగి ఉండటంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద పవన శక్తి దారుగా ఎదిగింది. ఇది రెండవ అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన యూఎస్‌లో 2 జీడబ్ల్యూ కంటే

ఎక్కువ స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.

అక్టోబర్ 1, 2022న సుజ్లాన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు, ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ప్రమోటర్లలో ఒకరైన తులసి ఆర్ తంతి అకాల మరణం గురించి తీవ్ర విచారంతో మీకు తెలియజేస్తున్నాము. తంతి గుండెపోటుకు గురై మరణించారు అని కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో తెలిపింది.

విండ్ ఎనర్జీలోకి ప్రవేశించే ముందు.. తాంతి 2001లో వస్త్ర వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉన్నారు. సుజ్లాన్ నైరుతి మిన్నెసోటాలో 24 టర్బైన్‌ల సరఫరా కోసం 2003లో డాన్‌మార్, అసోసియేట్స్ నుంచి యూఎస్‌లో మొదటి ఆర్డర్‌ను పొందింది.

'ఈ క్లిష్ట సమయంలో, కంపెనీ తన అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన డైరెక్టర్ల బోర్డు, సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్‌కు మద్దతునిస్తూనే ఉంది, వారు తంతి వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, కంపెనీ పట్ల అతని దృష్టిని సాకారం చేసుకోవడానికి సమర్థులు, కట్టుబడిఉన్నారు" అని సంస్థ తెలిపింది.

Shri Tulsi Tanti was a pioneering business leader who contributed to India’s economic progress and strengthened our nation’s efforts to further sustainable development. Pained by his untimely demise. Condolences to his family and friends. Om Shanti.