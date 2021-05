Wife swapping: వదిన నాకు, బావ నీకు, భార్య రివర్స్ తో భర్తకు ? విదేశాల నుంచి వచ్చి, ఫినిష్ !

National

oi-Mallikarjuna

అహ్మదాబాద్/ గుజరాత్/ చెన్నై: కట్టుకున్న భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న భార్య ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. భర్తతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లి ఉద్యోగం చేసిన ఆ భార్య భర్తకు తోడుగా ఉంటోంది. మామ చనిపోవడంతో భర్తలో మార్పులు వచ్చాయి. విదేశాల నుంచి భారత్ వచ్చిన తరువాత భర్త భార్యకు ఓ ప్రపోజల్ ముందు పెట్టాడు. మా అన్న వదిన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను మా వదినతో ఎంజాయ్ చేస్తా, నువ్వు మా అన్నతో ఎంజాయ్ చెయ్యి అని చెప్పాడు. నేను మా అన్న భార్యలను మార్చుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాము, మా వదిన ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని భర్త అతని భార్యకు చెప్పాడు. చాలా కాలం భార్యలను మార్చుకోవాలని ప్లాన్ వేసిన అన్నదమ్ములకు ఇప్పుడు ఓ సీన్ తో సినిమా కనపడుతోంది.

English summary

Gujarat: In a shocking incident, a 34-year-old woman from Gujarat’s Ahmedabad has accused her husband of trying to compel her to be part of wife-swapping arrangement with his elder brother. The woman, who is a mother of two kids, also alleged that her husband brutally assaulted her after she refused to comply.