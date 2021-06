Viral video: నోరూరించే భోజనం-నోట్లో ముద్ద పెట్టుకునేలోపే-వీడియోగ్రాఫర్ ఎంత పనిచేశాడు

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఈరోజుల్లో పెళ్లిళ్లు,శుభకార్యాలంటే వీడియోగ్రఫీ తప్పనిసరి. కుటుంబ సభ్యులు,బంధుమిత్రులతో ఫోటోషూట్స్,వీడియో షూట్స్‌తో ఆ హంగామానే వేరుగా ఉంటుంది. అయితే స్టిల్స్ విషయంలో.. కవరేజీ విషయంలో కొన్నిసార్లు వీడియోగ్రాఫర్లు చేసే అతి కోపం తెప్పిస్తుంటుంది. తాజాగా ఇలాంటిదే ఓ వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌చల్ చేస్తోంది.

ఆ వీడియోను గమనిస్తే... ఏదో ఫంక్షన్‌లో ఒక యువతి ప్లేటు నిండా నోరూరించే వంటకాలన్నీ వడ్డించుకుని భోజనం చేస్తోంది. అన్నీ కలిపి నోట్లో ముద్ద పెట్టుకునే సమయంలో... సరిగ్గా ముఖం మీదే వీడియో పెట్టేశాడు కెమెరామెన్. దీంతో విచిత్రమైన హావభావాలు ప్రదర్శించిన ఆ యువతి... చేత్తో తినడం ఆపేసి... స్పూన్‌తో తినడం మొదలుపెట్టింది. వీడియో వైపు చూస్తూ నిట్టూర్చినట్లుగా ఓ ఫన్నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

సోషల్ మీడియాలో ఇటువంటి వైరల్ వీడియోలు బోలెడు. ఎప్పుడూ ఏదొక వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంటోంది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఓ వీడియో కూడా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సరదాగా ఆటపట్టించాలనుకుందో లేక అత్యుత్సాహమో తెలియదు గానీ ఓ పెళ్లిలో వధువు సోదరి... ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వరుడి చెంపపై ముద్దు పెట్టేసింది. అంతేనా... గాఢమైన తన ముద్దు నుంచి వరుడు తప్పించుకోకుండా... రెండు చేతులు అతని మెడ చుట్టూ వేసి గట్టిగా అదిమిపట్టింది. ఆమె ముద్దు ధాటికి ఆ వరుడు కొద్ది క్షణాలు విలవిల్లాడిపోయాడు. ఆ యువతి చేసిన పనికి స్టేజీ మీద ఉన్నవాళ్లంతా గొల్లున నవ్వారు. బావను మరదళ్లు సరదాగా ఆటపట్టించడం కామనే గానీ... మరీ ఇలానా అని ఆ వీడియోపై నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

English summary

In the video, a woman can be seen sitting calmly with a plate full of food in her hands. While the woman taking big scoops off the plate with her hands,a photographer approached to record her eating, in a hilarious way the woman got uncomfortable and started eating with a spoon.