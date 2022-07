India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో మరో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఓ మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం చేసిన కేసులో నలుగురు నిందితులను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ నలుగురు నిందితులు కూడా రైల్వే ఉద్యోగులే కావడం గమనార్హం.

30 ఏళ్ల బాధితురాలిపై గురువారం అర్థరాత్రి ఇద్దరు రైల్వే ఉద్యోగులు రైల్వే స్టేషన్‌లోని ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ స్టాఫ్ రూమ్‌లో సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. సామూహిక అత్యాచారంపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

గురువారం రాత్రి 8-9 రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ సిబ్బంది గదిలో 30 ఏళ్ల బాధితురాలు అత్యాచారానికి గురైంది. ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లోని రైల్వే ఉద్యోగులైన నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు డీసీపీ రైల్వే హరేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.

"జూలై 22న తెల్లవారుజామున 3.27 గంటలకు మాకు కాల్ వచ్చింది, అందులో రైల్వే స్టేషన్‌లోని గదిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు తనపై అత్యాచారం చేశారని మహిళ ఆరోపించింది. విచారణలో, రైలు లైటింగ్ గదిలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు మేము కనుగొన్నాము అని సదరు అధికారి తెలిపారు.

New Delhi Railway Station gang rape case



The victim, aged 30, was raped in the electrical maintenance staff hut at Railway Station platform 8-9 Thursday night. All 4 accused are Railway Employees in Electrical Department & have been arrested: DCP Railway Harendra Singh pic.twitter.com/qKsSDVQpRY