Illegal affair: మగాళ్ల బాత్ రూమ్ లో ప్రియురాలి హత్య, వాటర్ ట్యాప్ తో ఫినిష్, వెంటాడి !

ముంబాయి/చెన్నై: ఆమెకు 24 సంవత్సరాలు, అతనికి 19 సంవత్సరాలు. ఇద్దరూ అక్రమ సంబంధం సాగిస్తూ ఏడాది నుంచి ఒకే చోట నివాసం ఉంటున్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎవరి పని వాళ్లు చేసుకుంటున్న యువతి, యువకుడు రాత్రి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆ యువతి ఆమె కంటే ఐదు సంవత్సరాల తక్కువ వయసు ఉన్న యువకుడితో కాపురం చేస్తున్నది. ఓ విషయంలో గొడవపడిన యువకుడు ఆమెను రోడ్డు మీద వెంబడించాడు. ప్రియుడి దెబ్బతో పారిపోయిన యువతి మెట్రో రైల్వే స్టేషన్ లోని మగాళ్ల బాత్ రూమ్ లో తల దాచుకునింది. అంతే బాత్ రూమ్ లో దూరిన ప్రియుడు వాటర్ ట్యాప్ తో ప్రియురాలి తల నుజ్జునుజ్జు చేసి స్పాట్ లో దారుణంగా చంపేయడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: A 19-year-old youth allegedly murdered a 24-year-old live-in partner within the jurisdiction of Andheri Police in Mumbai in Maharashtra. Within 24 hours of the occurrence of the crime, the police managed to nab the teenager while he was trying to flee to West Bengal.