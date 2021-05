Cyclone Yaas: ఇక బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం: ఏపీకి పొంచివున్న ముప్పు: పేరు కూడా

National

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఒకటి కాదు..రెండు కాదు.. ఏకంగా ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా అయిదు రాష్ట్రాలను వణికించిన తౌక్టే తుఫాన్ సద్దుమణగక ముందే.. మరో ముప్పు పొంచివుంది. తాజాగా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడబోతోంది. వచ్చే 72 గంటల్లో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడబోతోన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. క్రమంగా ఇది తుఫాన్‌గా రూపాంతరం చెందడానికి అనుకూలమైన వాతావరణ ఉన్నట్లు అభిప్రాయపడుతోంది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల తమిళనాడు, ఏపీ, ఒడిశాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

The wait is coming to end for Chennai



With Taukate influence fading & weak westerlies in place and next low pressure expected to form on 23 in Bay of Bengal which will become Cyclone.



Chennai always gets rains before formation of low in Bay and 19-22 May are ideal for rains.