యూపీ కేబినెట్ పై అమిత్ షాతో యోగి భేటీ; ఉప ముఖ్యమంత్రిపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్

ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిశారు. మార్చి 25న ఆదిత్యనాథ్‌తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న మంత్రులపై ఇద్దరు నేతలు చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. హోంమంత్రి నివాసంలో బుధవారం అర్థరాత్రి సమావేశం జరిగింది.

Yogi meets Amit Shah on UP cabinet. The BJP will elect its leader in the Legislative Assembly today. The Adityanath-led government swearing-in ceremony will be held on Friday.