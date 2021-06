Young woman: ఆసుపత్రిలో గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన డాక్టర్లు, స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చి ప్రాణం వదిలేసిన యువతి !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ ఉత్తరప్రదేశ్: అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన యువతి మీద సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఆపరేషన్ థియేటర్ లో తన మీద డాక్టర్లు గ్యాంగ్ రేప్ చేశారని బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందే సమయంలో బాధితురాలు ఫేమస్ ఆసుపత్రి డాక్టర్ల అరాచకాల గురించి పోలీసులకు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చింది. అత్యాచారానికి గురైన యువతికి వేరే వైద్యులు చికిత్స చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆమె ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోవడం కలలకం రేపింది.

Wife exchange: స్వర్గం చూడాలని భర్తల స్కెచ్, అందమైన భార్యలు, పండగ రోజు పాత మొగుడేనా?

English summary

Hospital: A young woman from Mirzapur, who was allegedly gang-raped by some doctors of the SRN Hospital in Prayagraj, died on Tuesday. The woman was admitted to the hospital for some intestinal problems on May 29.