oi-Madhu Kota

దేశ ద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, సుప్రీంకోర్జు ఇచ్చిన బెయిల్ పై విడుదలైన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు గురువారం ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. దేశ రాజధానిలో కరోనా ఉధృతంగా ఉండటంతో ఎయిమ్స్ మొత్తాన్ని కొవిడ్ రోగుల కోసం వాడుతుండగా, కేంద్రం పెద్దల జోక్యంతో అదే ఆస్పత్రిలో వైసీపీ రెబల్ ఎంపీకి ప్రత్యేక వార్డు కేటాయించడం గమనార్హం. అరెస్టు ఘటన తర్వాత రెబల్ ఎంపీ తొలిసారి కీలక ట్వీట్ చేశారు. వివరాలివి..

English summary

narsapuram ysrcp mp raghu krishnam raju admitted in delhi aiims on thrusday. after getting bail in sedition case, the mp was discharged from secunderabad army hospital and went to delhi. due to covid surge and aiims was full busy threating covid cases, the central govt took special care of ysrcp rebel mp, union health minister harsh vardhan calls aiims chief regarding raghurama treatment. meanwhile, raghurama tweeets key message after arrest incident.