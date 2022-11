H1B visa: 60 రోజుల్లో కొత్త జాబ్ సాధించాలి, లేదంటే అమెరికా నుంచి అవుటే

International

ట్విట్టర్‌లో ఎలాన్ మాస్క్ కొలువుల కోతతో ఉద్యోగుల బాధలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. అండగా ఉంటామని.. కొన్ని నెలలు జీతం ఇస్తామని మాస్క్ చెప్పినా.. అదీ కంటి తుడుపు చర్యే. ఇక భారతీయ ఉద్యోగులు హెచ్1బీ వీసా గండం ఉంది. ఉద్యోగం కోల్పోయిన రెండు నెలలు అంటే 60 రోజుల్లో కొత్త కొలువు సంపాదించుకోవాలి.. లేదంటే స్వదేశం తిరిగి రావడం తప్పడం లేదు.

Twitter laid off employees from nearly all markets, including India. company is said to have fired 90 per cent of the workforce of around 200 employees