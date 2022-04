viral video: వామ్మో ఈ బుడతడు చూడు.. 8 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే SUV నడిపేశాడు.. ఎక్కడ అంటే..?

International

oi-Shashidhar S

డ్రైవింగ్.. అంటే యూత్‌కి క్రేజీ.. టూ వీలర్ లేదంటే కారు అంటే ఇష్టం. డ్రైవ్ చేస్తూ మజా పొందుతారు. కారును చిన్న పిల్లలు డ్రైవ్ చేస్తే.. రికార్డే అవుతుంది. ఎందుకంటే నిర్దేశిత వయస్సు వరకు వాహనం నడిపేందుకు పర్మిషన్ ఉండదు. కానీ కొందరు నేర్చుకుంటున్నారు.. అయినా ఓకే.. కానీ యూ ట్యూబ్‌లలో వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు. అలా దయాది దేశం పాకిస్థాన్‌లో ఓ బుడతడు డ్రైవ్ చేశాడు. అయితే అతనికి 8 ఏళ్లే కావడం విశేషం. ఆ విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. పదండి.

English summary

8 year old boy seen in the video with his sister. girl introduces herself and her brother, saying they have arrived in their village and that they would show how his brother drives the car with ease.