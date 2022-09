ఆ ఇంట్లో బయటపడ్డ వందల గోల్డ్ కాయిన్స్.. అసలేంటి మ్యాటర్..?

International

ఇల్లు రిపేరు చేయాలని భావించిన ఓ జంట, ఇంటిని రిపేర్ చేస్తున్న క్రమంలో వారి జీవితాన్ని మార్చేసిన సంఘటన జరిగింది. బ్రిటన్లోని జంటకు వంటగది ఫ్లోర్ క్రింద నిధి బయటపడింది. వంటగదిలో తవ్వి చూస్తే ఏకంగా 264 బంగారు నాణేలు కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా ఆ జంట ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే నార్త్ యార్క్‌షైర్ కు చెందిన ఈ జంట ఎల్లెర్బీ గ్రామంలో ఉన్న తమ పాత ఇంటిని రిపేరు చేయాలనుకున్నారు.

A couple who wanted to modernize their house, had a life-changing incident while renovating the house. A treasure of 264 gold coins was unearthed while digging the kitchen in Britain UK.