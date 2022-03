International

oi-Chandrasekhar Rao

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్‌లో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. పెషావర్‌‌లోని ఓ మసీదులో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే శుక్రవారం నాడు ప్రత్యేక ప్రార్థనలను నిర్వహిస్తోన్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ పేలుడులో 30 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిలో పలువురి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్లు వెల్లడించారు. ఫలితంగా- మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Atleast 30 people killed and more than 50 injured in a bomb explosion during Friday prayers at a mosque in Peshawar, Pakistan: Geo News pic.twitter.com/ZMaIZ7UVOg

English summary

At least 30 people have lost their lives and more than 50 have been injured in a bomb explosion during Friday prayers at a mosque in Qissa Khwani bazaar in the Kocha Risaldar area of Peshawar on Friday, police and rescue workers told Geo News.