Viral Video: ఏనుగు పిల్ల చేసిన పని చూస్తే మీ చిన్నతం గుర్తొస్తుంది..

International

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియాలో జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కోతి, ఏనుగుకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా చూస్తుంటారు. తాజాగా ఓ ఏనుగు పిల్లకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను డెన్ని అనే వ్యక్తి ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశాడు.

అల్లరి

ఈ వీడియోలో పిల్ల ఏనుగు అల్లరి చూడొచ్చు. పిల్ల ఏనుగు మిగతా ఏనుగులను ఆట పట్టిస్తూ కనిపించింది. చిన్ని పిల్లలయితే ఏ విధంగా అల్లరి చేస్తారో ఏనుగు పిల్ల కూడా అలానే చేసింది. డెన్ని ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయడంతో పాటు పిల్ల ఏనుగు పక్షులను వెంబడించే వీడియో నన్ను నవ్వించిందని రాసుకొచ్చారు.ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

1.2 మిలియన్స్

ఈ వీడియోను సోమవారం పోస్ట్ చేయగా ఇప్పటివరకు 1.2 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. 36 వేలకు పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. 3వేలకు పైగా రీట్వీట్లు వచ్చాయి. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు గున్న ఏనుగు చేసిన పనులకు ఫిదా అయిపోతున్నారు. పిల్ల ఏనుగు అల్లరి చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉందని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు.

The baby elephant chasing birds video never fails to make me smile. Credit: Boras Zoo pic.twitter.com/uBANq2WDiX

English summary

The mischief done by a baby elephant in the zoo made everyone laugh. Everyone was happy with the work done by the baby elephant.