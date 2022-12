అమెరికా నిఘా విమానానికి దగ్గరగా వచ్చిన చైనా జెట్ ఫైటర్.. వీడియో విడుదల చేసిన యూఎస్..

International

oi-Chekkilla Srinivas

చైనా, అమెరికా మధ్య మరోసారి విభేదాలు నెలకొన్నాయి. ఒక చైనీస్ ఫైటర్ జెట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నిఘా విమానం దక్షిణ చైనా సముద్రం మీదుగా ప్రయాణిస్తుండగా చైనాకు చెందిన ఫైటర్‌ జెట్ఫైటర్‌ జెట్ ఆరు మీటర్ల (20 అడుగులు) దగ్గరకు వచ్చిందని యూఎస్ మిలిటరీ గురువారం తెలిపింది. డిసెంబర్ 21న, ఒక చైనీస్ J-11 ఫైటర్ పైలట్ US ఎయిర్ ఫోర్స్ RC-135 విమానాన్ని ఢీకొట్టే ప్రయత్నం చేసిందని ఆరోపించింది.

English summary

A Chinese fighter jet came within six meters (20 feet) of a United States Air Force surveillance plane flying over the South China Sea, the US military said on Thursday. On December 21, a Chinese J-11 fighter pilot allegedly attempted to shoot down a US Air Force RC-135 aircraft.