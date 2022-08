Viral Video: వీడు మామూలోడు కాదు.. పోలీసులనే బురిడీ కొట్టించాడు..

International

ఎప్పుడైనా పోలీసులు వాహనం ఆపితే ఆగకుండా వెళ్తే పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని వెంబడిస్తారు. పోలీసులు వెంబడించినప్పుడు భయాందోళన చెందేవారు ఉంటారు. అలాగే పోలీసుల నుండి ఎలాగోలా తప్పించుకునేవారు కూడా ఉన్నారు.తాజాగా పోలీసుల నుంచి ఓ వ్యక్తి తప్పించుకునే వీడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

క్లిప్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 'sbcreation.b' పేజీలో షేర్ చేశారు. రీల్‌కి 25.3 మిలియన్ వ్యూస్ తోపాటు 2.8 మిలియన్ లైక్స్ కూడా వచ్చాయి. స్కూటర్ నడుపుతున్న వ్యక్తిని రోడ్డుపై పోలీసులు వెంబడిస్తున్నట్లు వీడియోలో ఉంది. ఆ వ్యక్తి ఎడమ వైపునకు వెళ్లినప్పుడు, అతను ఎడమవైపు తీసుకునేలా పోలీసులను కూడా నడిపిస్తాడు.

కానీ, ఆ వ్యక్తి ఒక కారుకు ఎదురుగా వచ్చి, తన స్కూటర్‌ని కారు చుట్టూ నడిపి, అతను వచ్చిన రోడ్డు వైపు తిరిగి వచ్చాడు. ఇంతలో, పోలీసు వ్యాన్‌ను నడుపుతున్న అధికారులకు ఇప్పుడేం జరిగిందో తెలియదు, వారు మళ్లీ నేరస్థుడిని ఎలా వెంబడిస్తారో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పోలీసులు వారి కారును వెనక్కి తీసుకునే సమయానికి, నేరస్థుడు పారిపోయాడు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు చాలా డిఫరెంట్ గా స్పందిస్తున్నారు.

