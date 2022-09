Viral News: కవలలకు జన్మనిచ్చిన యువతి.. కానీ తండ్రులు మాత్రం వేరు.. ఎలాగంటే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

19 ఏళ్ల యువతి కవలలకు జన్మనిచ్చింది. ఇందులో వింతేముందని అంటారా.. ఇక్కడే అస్సలు వింత ఈ కవలలకు తల్లి ఒక్కరే అయినా తండ్రులు మాత్రం వేరు. "ఇది జరుగుతుందని నాకు తెలియదు." ఆ యువతి చెప్పింది. ఇలాంటి కేసు అరుదని వైద్యుడు టులియో జార్జ్ ఫ్రాంకో చెప్పాడు.

English summary

A 19-year-old woman claims she's given birth to twins from two different dads after having sex with both men on the same day.