అక్కడ బాల్కనీలో బట్టలు ఆరేస్తే నేరం..20 వేల రూపాయల ఫైన్

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా ఎక్కడైనా నగరాలలో బట్టలు ఉతికిన తర్వాత వాటిని బాల్కనీలో ఆరేస్తూ ఉంటారు. అలా బాల్కనీలో బట్టలు వేయడం వల్ల నగరం అందం దెబ్బతింటుంది అట.. అందుకోసం ఓ వింతైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఓ దేశంలోని మునిసిపాలిటీ అధికారులు. ఏకంగా బాల్కనీ లో బట్టలు ఆరేసే వారికి భారీ జరిమానా విధిస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ఇంతకీ ఎక్కడ అంటే.

The Abu Dhabi City Municipality has warned that people who dry clothes on the balcony will be fined 1000 UAE dirhams. That is 20000 rupees in Indian currency.