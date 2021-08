విరుచుకుపడుతోన్న తాలిబన్లు: ఆఫ్ఘన్ అల్లకల్లోలం: పలు నగరాలు వశం: కాబుల్ వైపు

International

oi-Chandrasekhar Rao

కాబుల్: కొద్దిరోజుల కిందటి వరకూ ఆచూకీ తెలియకుండా పోయిన తాలిబన్లు.. మళ్లీ చెలరేగుతోన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పట్టు పెంచుకుంటోన్నారు. అమెరికా తన బలగాలను ఉపసంహరించుకున్న తరువాత.. ఒక్కో నగరం తాలిబన్ల వశమౌతూ వస్తోంది. ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది ప్రావిన్స్‌‌లకు చెందిన రాజధానులను వారి ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోయాయి. ఆ ప్రావిన్సులన్నీ తమ వశమైనట్లు ప్రకటించుకున్నారు. ఈ తొమ్మిది ప్రావిన్సుల్లోనూ తమ పరిపాలన ఆరంభమౌతుందని ప్రకటన ఇచ్చారు. ఇక వారి లక్ష్యం ఆ దేశ రాజధాని కాబుల్. అటు వైపు దూసుకెళ్తోన్నారు.

English summary

Afghan forces collapsed in three more provincial capitals as Pul-i-Khumri, Faizabad and Farah adding to an already alarming drumbeat of Taliban victories around the country.