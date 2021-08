ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంక్షోభం : శాంతి స్థాపన సాధ్యమేనా? సంయమనం పాటించాలని తాలిబన్లకు యూఎన్ చీఫ్ విజ్ఞప్తి !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను ఆక్రమించుకున్న తాలిబన్ల చర్య ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురి చేసింది. ప్రపంచ దేశాల్లోనూ ఆందోళనకు కారణమైంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాలిబన్ల రాజ్యానికి తెరదించి ఆదేశాన్ని పునర్నిర్మించడానికి ఈ రెండు దశాబ్దాలలో రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్లను అమెరికా ఖర్చు చేసింది .2500 మంది అమెరికా సైనికులు మృత్యువాతపడ్డారు. చివరకు ఇంతాచేసి అమెరికా దళాలను ఉపసంహరించుకోవడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ వశమైంది. ప్రస్తుతం ఈ పాపం అమెరికాదేనని సాక్షాత్తు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ , జో బిడెన్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై ప్రపంచ దేశాల ఆందోళన .. ఆఫ్ఘన్ పౌరులను కాపాడాలన్న మలాలా, యూఎన్ కింకర్తవ్యం ?

Concern is being expressed around the world about the lives of afghan people and their rights in the wake of the capture of the Afghan Taliban. UN Chief Antonio Guterres has expressed concern over the crisis. The Taliban were asked to exercise restraint.