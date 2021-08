తాలిబన్లకు ఐరాస భద్రత మండలి వార్నింగ్: భారత్ సారథ్యంలో..కీలక తీర్మానం

International

వాషింగ్టన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ల దురాక్రమణలోకి వెళ్లిన తరువాత.. ఇదివరకట్లాగే ఆ దేశం భయానక ఉగ్రవాదులకు అడ్డగా మారే అవకాశం ఉందనే భయాందోళనలు ప్రపంచ దేశాల్లో వ్యక్తమౌతోన్నాయి. ఇస్లామిక్ స్టేట్స్, అల్-ఖైదా, జైషె మహ్మద్, లష్కర్-ఎ- తొయిబా వంటి టెర్రరిస్ట్ అవుట్ ఫిట్స్ అన్నీ తాలిబన్ల పరిపాలనలో మళ్లీ పునరుజ్జీవం పొందుతాయని, పొరుగు దేశాలపై దాడులకు పాల్పడుతాయనే ఆందోళనలు మొదటి నుంచీ వ్యక్తమౌతూనే ఉన్నాయి.

The last Soldier: చెప్పింది చేసిన అమెరికా: కాబుల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి గడువు కంటే ముందే

English summary

The United Nations Security Council adopted a resolution that the Afghanistan not be used to threaten or attack any nation or shelter terrorists.