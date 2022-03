యుద్ద నేరస్తుడెవరు ? దాన్ని ఎవరు నిర్ధారించాలి ? పుతిన్ పై యుద్ధ నేరాల విచారణ సాధ్యమేనా ?

International

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దండయాత్ర ప్రారంభమై మూడు వారాలు దాటిపోయింది. అయినా ఇప్పటికీ రష్యాగెలిచిందీ లేదు ఉక్రెయిన్ ఓడిందీ లేదు. కానీ ఓ యుద్ధంలో ఎంత నష్టం జరగాలో అంతకంటే ఎక్కువగానే జరిగిపోయింది. ఎందరో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రేపు యుద్ధంలో ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడుతారో తర్వాత.. ఈ యుద్ధానికి, ఇంతమంది అమాయకుల ప్రాణాలు పోవడానికి కారకులెవరు ? యుద్దనేరస్తులుగా ప్రకటించాలంటే ఎవరిని ప్రకటించాలి, ఎవరు దాన్ని నిర్ధారించాలన్న దానిపై స్పష్టమైన విధానాలు ఉన్నాయి.

English summary

after us senate's delacation of russian president vladimir putin as war criminal, now questions arised on who is war criminal and how one shold decide it.