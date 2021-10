Aliens calling: పాలపుంతకు అవతలి వైపు నుొంచి భూమికి అంతుచిక్కని సంకేతాలు:

International

న్యూయార్క్: అంతరిక్షం ఎప్పుడూ మిస్టరీనే. అంతుచిక్కని బ్రహ్మపదార్థమే. ఎన్నేళ్లయినా, ఎన్నాళ్లయినా, ఎన్ని ప్రయోగాలు చేస్తోన్నా ఆ మిస్టరీ వీడేది కాదు. ఈ అనంత విశ్వంలో మన స్థానం కేవలం సూది మొన మోపినంతే అనేది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం. మన భూగోళం ఉంటోన్న పాలపుంతకు అవతల అర్థం కాని, మన విజ్ఞానానికి అందని ఓ సరికొత్త ప్రపంచం ఉందనేది సుస్పష్టం. దాన్ని ఛేదించడానికి దశాబ్దాలుగా చేస్తోన్న ప్రయత్నాలు మాత్రం కొలిక్కి రావట్లేదు. మరో జీవం కోసం కొనసాగిస్తోన్న అన్వేషణకు పుల్ స్టాప్ పడట్లేదు.

English summary

As per the scientists, distant stars have been blasting radio signals, which were caught on the Earth, receives by Low-Frequency Array (LOFAR) in the Netherlands, which is the world’s most powerful radio antenna.