రోదసీ యాత్ర అనంతరం కీలక ప్రకటన చేసిన బెజోస్ .. ఆ హీరోలకు "కరేజ్ అండ్ సివిలిటీ" అవార్డులు !!

తన చిరకాల స్వప్నాన్ని సాకారం చేసుకున్న ప్రపంచ కుబేరుడు అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ దిగ్విజయంగా అంతరిక్ష యాత్ర పూర్తి చేసిన తరువాత మరో సంచలన ప్రకటన చేశారు. అంతరిక్ష యాత్ర ద్వారా సాహసం చేసిన జెఫ్ బెజోస్ తన అంతరిక్ష యాత్ర విజయానంతరం భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చిన తరువాత భారీ అవార్డును ప్రకటించారు. కరేజ్ అండ్ సివిలిటీ పేరుతో 100 మిలియన్ డాలర్ల అవార్డును మానవజాతి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం కోసం ప్రజలను సమాయత్తం చేసే నాయకులకు ఇవ్వడం కోసం ప్రకటిస్తున్నట్లుగా ఆయన వెల్లడించారు.

English summary

Jeff Bezos, who ventured through space travel, announced the huge award after returning to Earth after the success of his space mission. He revealed that he was announcing a $ 100 million award in the name of Courage and Civility for giving to leaders who prepare people to face the challenges of mankind. One of the two recipients of the award is renowned Spanish chef Jose Andres, while the other is American political commentator Van Jones.