తాలిబన్లకు సాయం చేయబోయి ఒంటరైన పాక్-సార్క్ దేశాల షాక్-ఏకంగా సార్క్ భేటీ రద్దు

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి అధికారాన్ని హస్తగతం చేసకున్న తాలిబన్లకు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందడం మాత్రం అంత సులువు కాదనే వాస్తవం క్రమంగా అర్ధమవుతోంది. తాజాగా పాకిస్తాన్ మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ సార్క్ దేశాల భేటీలో మాత్రం తాలిబన్లకు చుక్కెదురైంది. సార్క్ దేశాల కూటమిలో తాలిబన్లను కూడా చేర్చుకోవాలన్న పాకిస్తాన్ డిమాండ్ పై సభ్య దేశాల్లో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో దాయాది దేశానికి తొలి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది.

English summary

pakistan seems to be isoled in saarc foreign ministers meeting after no consensus over inclusion of talibans into the group.