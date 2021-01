అమెరికా పుండుపై కారం చల్లుతోన్న చైనా: వాషింగ్టన్ హింసపై పేలుతోన్న సెటైర్లు

International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో తాజాగా నెలకొన్న హింసాత్మక పరిస్థితులు, అల్లర్లపై డ్రాగన్ కంట్రీ వింతగా స్పందించింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతుదారుల ఆగ్రహావేశాలతో అట్టుడికిపోతోన్న అమెరికాపై సెటైర్లను సంధిస్తోంది. పుండు మీద కారం చల్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది. వాషింగ్టన్‌లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను హాంకాంగ్‌లో ఇదివరకు చోటు చేసుకున్న నిరసన ప్రదర్శనలతో పోల్చుతోంది చైనా మీడియా. వాషింగ్టన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోందంటూ ఎద్దేవా చేస్తోంది.

ఇతర రాష్ట్రాలకు పాకిన అల్లర్లు: గవర్నర్ కార్యాలయాలపై దాడికి ట్రంప్ మద్దతుదారుల ప్లాన్

The Communist Youth League of China on its official Weibo account called the protests on Capitol Hill the most "beautiful site to behold," mocking Nancy Pelosi's description of demonstrations in Hong Kong in 2019. pic.twitter.com/0tSwwBcVo4

ఇదివరకు హాంకాంగ్ అల్లర్లపై అమెరికా స్పీకర్ న్యాన్సీ పెలోసీ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటోంది. వాటినే తిప్పి కొడుతోంది. చైనా అధికార మీడియా గ్లోబల్ టైమ్స్.. వాషింగ్టన్ అల్లర్లపై ఓ ట్వీట్ చేసింది. 2019లో చైనాలో విలీనం కావడాన్ని నిరసిస్తూ హాంకాంగ్‌లో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. సుదీర్ఘకాలం పాటు హాంకాంగ్‌వాసులు ఆందోళనలను కొనసాగించారు. ఈ సందర్భంగా వారు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేశారు.

అప్పట్లో చోటు చేసుకున్న సంఘటనలను తాజాగా వాషింగ్టన్ అల్లర్లతో కంపేర్ చేసింది గ్లోబల్ టైమ్స్. .చైనా అధికార పార్టీ కమ్యూనిస్టు యువజన విభాగం నాయకులు వాషింగ్టన్ అల్లర్లపై హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను క్రియేట్ చేశారు. చైనా దేశీయ మైక్రో బ్లాగింగ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం వీబోపై దాన్ని పోస్ట్ చేశారు. క్షణాల్లో అది హల్‌చల్ సృష్టించింది. వేలాది లైక్స్ పడ్డాయి. అదే రేంజ్‌లో షేర్ చేశారు. 230 మిలియన్ల వ్యూస్‌ లభించాయంటే.. వాషింగ్టన్ అల్లర్ల పట్ల చైనీయులు ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO