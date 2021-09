తాలిబన్లను ముంచుతున్న చైనా, పాకిస్తాన్ ? ఇప్పట్లో గుర్తింపు కష్టమే-భారత్ కు మాత్రం ముప్పు

International

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో తాజాగా చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాల్ని పూర్తిస్ధాయిలో సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ఎప్పటినుంచో కాసుకుని కూర్చున్న పాకిస్తాన్, చైనా వెంటనే రంగంలోకి దిగిపోయాయి. ముందుగా ఆప్ఘనిస్తాన్ కు అమెరికాను దూరం చేసిన వీరిద్దరూ ఇప్పుడు తాలిబన్లకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఇప్పించేందుకు తెగ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే తమ సొంత దేశాల్లో సమస్యలే వీరికి అడ్డంకిగా మారబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో తాలిబన్లకు వీరి మద్దతు కారణంగా భారత్ కూ ముప్పు పెరుగుతోంది.

china and pakistan support to taliban government may trouble for them for getting international recognition in near future and pose threat to india.