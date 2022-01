భారత్ కు చైనా షాక్: అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదే; భారత్ వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చిన చైనా

International

oi-Dr Veena Srinivas

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో పదిహేను ప్రాంతాలకు పేరుమార్చి కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్న చైనాపై భారతదేశం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ పట్టించుకోకుండా మరోమారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమదేనని తేల్చిచెప్పింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ను దక్షిణ టిబెట్ గా పేర్కొంటూ మ్యాప్ లో 15 ప్రాంతాలు పేర్లను మార్చిన చైనా 90 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగిన ప్రాంతం తమదేనని మరోమారు పేర్కొంది.

English summary

China claiming that the renaming of 15 more places in India's Arunachal Pradesh part of china.Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian says that the southern part of Tibet has always been its territory.