చైనా తెంపరితనం: గాల్వన్ వ్యాలీ ఘర్షణలపై నిజాలు..ఆ బ్లాగర్‌ జైలుపాలు

oi-Chandrasekhar Rao

బీజింగ్: గత ఏడాది భారత్-చైనా మధ్య లఢక్ సమీపంలోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, యుద్ధ వాతావరణానికి దారి తీసిన గాల్వన్ వ్యాలీ ఘర్షణల అంశం.. తాజాగా మరోసారి తెర మీదికి వచ్చింది. ఈ ఘర్షణలకు సంబంధించిన వాస్తవ సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేర వేసిన ఓ టాప్ బ్లాగర్‌కు చైనా న్యాయస్థానం కారాగార శిక్షను విధించింది. ఈ మేరకు తీర్పు వెలువడించింది. గాల్వన్ వ్యాలీ ఘర్షణల్లో వీరమరణం పొందిన సైనికులను అవమానించారనే కారణంతో ఆ బ్లాగర్‌కు ఎనిమిది నెలల జైలుశిక్షను విధించినట్లు పేర్కొంది. ఆయన చర్య క్రిమినల్ చట్టాలను ఉల్లంఘించినట్లుగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

English summary

Qiu Ziming, A popular Chinese blogger, detained earlier this year for his comments regarding military casualties of Galwan valley clash with India, has been sentenced to eight months in prison.