కూలిన చైనా యుద్ధ విమానం.. ఆదేశం పనేనా...సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్..!

International

oi-Kannaiah

చైనా ఆకృత్యాలు మితిమీరిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే భారత సరిహద్దులో తరచూ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న డ్రాగన్ కంట్రీ తాజాగా తైవాన్‌ పై కన్నేసినట్లు కనిపించింది. చైనాకు చెందిన సుఖోయ్ -35 యుద్ధ విమానాలు తైవాన్ గగనతలంలోకి అక్రమంగా చొరబడటంతో తైవాన్ ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చినట్లు తైవాన్ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

It’s Big & Bold

Chinese fighter Jet shot down by Taiwan....



Now China will say

It got crashed due to tech glitch or it’s not true pic.twitter.com/DZ6oxHQAmh