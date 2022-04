షాంఘైలో కరోనా విజృంభణ; తొలిసారిగా ముగ్గురు మృతితో ఆందోళన

International

oi-Dr Veena Srinivas

చైనాలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతుంది. షాంఘై నగరంలో కరోనా ఉధృతి కంట్రోల్ లోకి రావడం లేదు. చైనాలో కరోనా కట్టడికి ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ షాంఘైలో ఆదివారం ఒకేరోజు 22 వేలకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత కొద్ది రోజులుగా లాక్ డౌన్ లో మగ్గుతున్న షాంఘైలో తొలిసారిగా కరోనా వైరస్ మహమ్మారి తో ఆదివారంనాడు ముగ్గురు మరణించారు.

English summary

Corona boom continues in China. Despite the lockdown imposed in Shanghai with increasing cases, the increase in cases is staggering. For the first time on Sunday there was concern over the deaths of three corona victims for the first time.